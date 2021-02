Cagliari | Manfredini a gamba tesa su Di Francesco | “Deve fare un passo indietro Fa fatica per un motivo”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il commento di Thomassull'esonero di Eusebio Di.L'ex difensore di Udinese e Atalanta ha detto la sua sulla scelta deldi sollevare dall'incarico Di(LEGGI QUI). Intervistato ai microfoni di "TMW", l'ex calciatore del Sassuolo - che in neroverde nella stagione 2014-2015 è stato allenato proprio da Di- ha espresso il suo pensiero sui ripetuti licenziamenti dell'ex tecnico della Roma. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal calciatore in forza al La Fiorita, squadra che milita nella Serie D della Repubblica di San Marino."Con lui non ho avuto una grande esperienza. Ero stato messo quasi fuori rosa. E' un allenatore che ha idee propositive, ma ha bisogno di giocatori giovani che facciano quello che dice lui per filo e per segno. Quando hai dei ...

Molti ricordano Thomas Manfredini per aver vestito per diversi anni la maglia dell'Atalanta, ma nel passato del difensore c'è anche una stagione al Sassuolo, ai tempi allenato da Eusebio di Francesco.