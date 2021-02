Borgosesia, prestito obbligazionario scadenza 2026 ammesso su ExtraMOT (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Borgosesia annuncia che Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni sul segmento ExtraMOT PRO e stabilito l’avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all’emissione delle obbligazioni rappresentanti il prestito obbligazionario senior unrated,non garantito, non convertibile e non subordinato denominato “Borgosesia 2021-2026”, per un ammontare di 10 milioni di euro, da collocare presso investitori professionali in Italia e qualificati in Italia e all’estero. Le obbligazioni non sottoscritte o non offerte in sottoscrizione nel periodo di distribuzione, potranno essere sottoscritte o offerte in sottoscrizione fino ad un controvalore massimo complessivo di 20 milioni di euro nell’ambito di periodi di sottoscrizione aggiuntivi. Il collocamento ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) –annuncia che Borsa Italiana haalle negoziazioni sul segmentoPRO e stabilito l’avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all’emissione delle obbligazioni rappresentanti ilsenior unrated,non garantito, non convertibile e non subordinato denominato “2021-”, per un ammontare di 10 milioni di euro, da collocare presso investitori professionali in Italia e qualificati in Italia e all’estero. Le obbligazioni non sottoscritte o non offerte in sottoscrizione nel periodo di distribuzione, potranno essere sottoscritte o offerte in sottoscrizione fino ad un controvalore massimo complessivo di 20 milioni di euro nell’ambito di periodi di sottoscrizione aggiuntivi. Il collocamento ...

Il Siena ha ceduto Gerace in prestito al Borgosesia
ACN SIENA, GERACE CEDUTO IN PRESTITO AL BORGOSESIA
Acn Siena: Matteo Gerace ceduto in prestito al Borgosesia
Borgosesia annuncia collocamento prestito obbligazionario senior per 20 milioni

ACN SIENA, GERACE CEDUTO IN PRESTITO AL BORGOSESIA L’Acn Siena comunica di aver ceduto in prestito al Borgosesia, squadra piemontese che milita nel girone A della serie D, il centrocampista Matteo Gerace. Al giocatore, arrivato a Siena ad inizio stagi ...

