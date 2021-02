Arisa si sposa | la data del matrimonio

Leggi su biccy

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nonostante la pandemia questo è un anno d’oro per. La cantante lucana non solo è diventata una professoressa di Amici di Maria, ma sarà una delle big del Festival di Sanremo 2021. Negli ultimi mesi l’artista ha anche incontrato la sua anima gemella, il manager Andrea Di Carlo e pare che i due si sposeranno a breve. Secondo quello che ha rivelato Santo Pirrotta (che non ne sbaglia mai una) la coppia si sposerà il prossimo 2 settembre. L’esclusiva choc è arrivata nell’ultima puntata di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe. “è una mia amica e sono emozionato. Sarà a Sanremo con una canzone bellissima che arriverà al podio. Lei ha una bellissima notizia in serbo. Sì, lei è felicemente fidanzata da qualche tempo. I due si stanno frequentando da fine settembre, inizio ottobre, è stato un colpo di fulmine e sono bellissimi da ...