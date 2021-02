Ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo. Morto anche un Carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, è stato ucciso in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite vicino a vicino alla città di Kanyamahoro, nella parte orientale del Paese. A riportare la notizia è un portavoce del Parco nazionale di Virunga che ha detto che l’attacco faceva parte di un tentativo di rapire il personale delle Nazioni Unite. Nell’attacco è Morto anche un Carabiniere che era nel convoglio con il diplomatico. “È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’del, è statoin un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite vicino a vicino alla città di Kanyamahoro,parte orientale del Paese. A riportare la notizia è un portavoce del Parco nazionale di Virunga che ha detto che l’attacco faceva parte di un tentativo di rapire il personale delle Nazioni Unite. Nell’attacco èunche era nel convoglio con il diplomatico. “È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’d’Italiadel ...

Agenzia_Ansa : Congo, morto l'ambasciatore italiano. Deceduto anche un carabiniere #ANSA - repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - venetolink : RT @dottorbarbieri: ++ UCCISO AMBASCIATORE ITALIANO IN CONGO. ATTACCO ARMATO AL CONVOGLIO ONU. ++ - Brandolf11 : RT @RaiNews: #Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere in un attacco a un convoglio Onu -

Ultime Notizie dalla rete : Ambasciatore italiano Agguato in Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere Poco fa a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco ai danni della vettura dove si trovava l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. Il diplomatico è morto. Deceduto anche un carabiniere. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Il diplomatico è stato trasportato in ospedale a Goma dopo l'...

Attentato in Congo: uccisi ambasciatore italiano e un carabiniere Roma, 22 febbraio 2021 - Attentato in Congo : ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere. Una fonte diplomatica riferisce di un attacco a un convoglio Onu nell'est del Paese. Le prime notizie parlavano del ferimento dell'ambasciatore, ...

Ferito in un attacco a un convoglio Onu l'ambasciatore italiano in Congo la Repubblica Uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio è stato ucciso in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, ha detto un portavoce del Parco ...

Attacco in Congo, morto l'ambasciatore italiano Luca Attanasio A Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco ai danni della vettura dove si trovava l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. Attanasio - secondo quanto apprende l'ANSA - i ...

Poco fa a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco ai danni della vettura dove si trovava l'Luca Attanasio. Il diplomatico è morto. Deceduto anche un carabiniere. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Il diplomatico è stato trasportato in ospedale a Goma dopo l'...Roma, 22 febbraio 2021 - Attentato in Congo : ucciso l'Luca Attanasio e un carabiniere. Una fonte diplomatica riferisce di un attacco a un convoglio Onu nell'est del Paese. Le prime notizie parlavano del ferimento dell', ...L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio è stato ucciso in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, ha detto un portavoce del Parco ...A Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco ai danni della vettura dove si trovava l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. Attanasio - secondo quanto apprende l'ANSA - i ...