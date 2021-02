Altre accuse a Palamara: "Elementi inattendibili" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Federico Garau All'ex consigliere del Csm vengono contastati anche i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari Arriva un nuovo capo di imputazione per Luca Palamara. La procura della Repubblica di Perugia, infatti, durante l'udienza preliminare svoltasi nella mattinata di oggi, ha contestato all'ex presidente della Associazione nazionale magistrati anche il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. Le nuove accuse, relative all'inchiesta che vede coinvolto l'imprenditore Fabrizio Centofanti (a Messina ed a Roma) arrivano a seguito di ulteriore indagini sul caso condotte dai magistrati coordinati dal procuratore capo Raffaele Cantone. I due pubblici ministeri titolari del fascicolo, vale a dire Gemma Miliani e Mario Formisano, hanno ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Federico Garau All'ex consigliere del Csm vengono contastati anche i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari Arriva un nuovo capo di imputazione per Luca. La procura della Repubblica di Perugia, infatti, durante l'udienza preliminare svoltasi nella mattinata di oggi, ha contestato all'ex presidente della Associazione nazionale magistrati anche il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. Le nuove, relative all'inchiesta che vede coinvolto l'imprenditore Fabrizio Centofanti (a Messina ed a Roma) arrivano a seguito di ulteriore indagini sul caso condotte dai magistrati coordinati dal procuratore capo Raffaele Cantone. I due pubblici ministeri titolari del fascicolo, vale a dire Gemma Miliani e Mario Formisano, hanno ...

