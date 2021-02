Agguato in Congo: Ambasciatore e carabiniere uccisi da ribelli ruandesi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cominciano ad emergere a poco a poco dettagli sull'attacco contro un convoglio delle Nazioni unite in Congo, durante il quale hanno perso la vita l'Ambasciatore italiano, Luca Attanasio, 43 anni, un ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cominciano ad emergere a poco a poco dettagli sull'attacco contro un convoglio delle Nazioni unite in, durante il quale hanno perso la vita l'italiano, Luca Attanasio, 43 anni, un ...

HuffPostItalia : Agguato in Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere - Radio1Rai : ?? Luca Attanasio, 43 anni, #ambasciatore italiano ucciso in un agguato in #Congo con il carabiniere Vittorio Iacova… - RaiNews : Chi era Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso nell'agguato in #Congo - giuseppepische5 : ...vittime di un brutale agguato in Congo a scopo di rapimento. Cordoglio dal Capo dello Stato al mondo politico. - UilmCampania : RT @PpBombardieri: Esprimo, a nome mio e della UIL tutta, profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dell’Ambasciatore italiano in #Congo… -