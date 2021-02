Vaticano in rosso: la pandemia ha colpito anche Papa Francesco (Di domenica 21 febbraio 2021) La crisi covid colpisce anche il Vaticano: a causa del crollo delle donazioni e delle attività, la Santa Sede registra un deficit di quasi 50 milioni. La crisi covid colpisce il Vaticano: buco da quasi 50 milioni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021) La crisi covid colpisceil: a causa del crollo delle donazioni e delle attività, la Santa Sede registra un deficit di quasi 50 milioni. La crisi covid colpisce il: buco da quasi 50 milioni su Notizie.it.

mad_musika : RT @UAAR_it: Ennesimo deficit di bilancio #Vaticano «ripianato tramite l'uso di parte delle riserve della Santa Sede». Queste capienti rise… - CoretoMario : RT @MamolkcsMamol: Vaticano, la pandemia manda in rosso i conti: deficit previsto di 49 milioni di euro - aswib2 : @Agenzia_Ansa Parolin vuole soldi . Vaticano in rosso. - KZeneise : RT @UAAR_it: Ennesimo deficit di bilancio #Vaticano «ripianato tramite l'uso di parte delle riserve della Santa Sede». Queste capienti rise… - Anna280511823 : Vaticano in rosso di quasi 50 milioni perché ai commercianti sono stati garantiti veri ristori - Poverini chissà… -