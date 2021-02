Tragedia a Torrione | giovane liceale del ‘De Sanctis’ stroncato da un malore

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSgomento e perplessità aper la comunità scolastica del Liceo De Sanctis per la morte di un ragazzo R.C., residente a Castiglione del Genovesi, che frequenta ilterzo anno della scuola di Salerno. Non si conoscono le cause del decesso. Si parla di arresto respiratorio e si tende ad escludere l’ipotesi di Covid pur trapelata per via della presenza di febbre. Ma Il ragazzo sottoposto nei giorni scorsi ad un tampone aveva avuto esito negativo. Sarà comunque un’autopsia a chiarire le cause del decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.