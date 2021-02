Rews it sulle Bici elettriche | ”le vendite aumentano esponenzialmente”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 febbraio 2021) L’aumento delledellein Europa non sembra arrestarsi e potrebbe addirittura superare la vendita delle auto. Gli esperti come il magazine di.it stanno analizzando i dati per effettuare delle stime sulla crescita del mercato delle e-bikes, e la Confederation of the European Bicycle Industry (CONEBI) ha dichiarato che le dimensioni del mercato europeo diclettearriverà a toccare picchi di 7 milioni di pezzi entro i prossimi 4 anni, mentre altri studi parlano addirittura di 10 milioni. Questo trend crescente è in aumento già da anni, tuttavia una spinta non indifferente è stata data dal periodo di pandemia e, in Italia, dagli incentivi statali. Infatti, il Decreto Rilancio ha sancito all’articolo 229 un incentivo fino a 500 euro per ...