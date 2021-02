Pioli: “Settimana non positiva. Nei primi minuti Milan non intenso. Gran secondo tempo, abbiamo rimpianti” (Di domenica 21 febbraio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha così analizzato DAZN il 3-0 subito dall’Inter nel derby: “È pesato molto il gol dopo cinque minuti, ci è mancato il ritmo, l’intensità e la qualità, concedendo all’Inter di fare il suo gioco in ripartenza. Sul secondo tempo della mia squadra non ho molto da dire, nel primo si poteva fare di più. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni da gol, Handanovic era tanto tempo che non parava così bene”. Se stia mancando Ibrahimovic:“Un attaccante dipende molto dall’andamento di tutta la squadra. Handanovic era da tanto che non parava così tanto e così bene. E’ stata una Settimana difficile, ma ci riprenderemo. L’Inter tiene le posizioni in fase di costruzione e questo non ci ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Stefano, allenatore del, ha così analizzato DAZN il 3-0 subito dall’Inter nel derby: “È pesato molto il gol dopo cinque, ci è mancato il ritmo, l’intensità e la qualità, concedendo all’Inter di fare il suo gioco in ripartenza. Suldella mia squadra non ho molto da dire, nel primo si poteva fare di più. Nelavuto tante occasioni da gol, Handanovic era tantoche non parava così bene”. Se stia mancando Ibrahimovic:“Un attaccante dipende molto dall’andamento di tutta la squadra. Handanovic era da tanto che non parava così tanto e così bene. E’ stata unadifficile, ma ci riprenderemo. L’Inter tiene le posizioni in fase di costruzione e questo non ci ...

