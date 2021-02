Ornella Muti tradì il marito Federico Fachinetti con Adriano Celentano

(Di domenica 21 febbraio 2021)ha parlato del tradimento ai danni dell’excon il celebre divo del rock and roll italianoin un’intervista rilasciata a Il Messaggero. Laa dichiarato che il cantante non avrebbe dovuto raccontarlo, soprattutto senza avvertirla. La star del cinema italiano ha spiegato che la liaison conè stata l’unica infedeltà della sua vita: “Manon avrebbe dovuto raccontarlo, tantomeno senza avvertirmi. Accidenti. Con me ci hanno provato quasi tutti. Ho passato la vita a difendermi dagli assalti degli uomini. Ho girato il mio primo film, La sposa più bella, a 14 anni – ha proseguito la– Non sapevo nulla, ero una sprovveduta e ...

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo cone Laura Chiatti . E ancora, Carlo Verdone , Luisa Ranieri e Chiara Francini . La parte dedicata al mondo della musica ...Spazio, poi, ache ritornerà da Mara Venier per raccontare alcuni aneddoti della sua vita privata e della sua brillante carriera come attrice. Chiara Francini sarà in studio per ...Ornella Muti ha parlato del tradimento ai danni dell’ex marito Federico Fachinetti con il celebre divo del rock and roll italiano Adriano Celentano ...Ornella Muti è una delle attrici più belle e talentuose. Classe 1955, è stata sposata dal 1988 al 1996 con Federico Fachinetti ...