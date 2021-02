Milan-Inter 0-3 | rossoneri travolti | Tabellino e Highlights

(Di domenica 21 febbraio 2021) I nerazzurri conquistano il derby e allungano a +4 sui rivali grazie alla doppietta di Martinez e alla rete di Lukaku. Handanovic decisivo sullo 0-10-3, Cronaca,ed– La partita più attesa, un derby dio decisivo come non lo era da un decennio. Ildi Stefano Pioli e l’di Antonio Conte si affrontano in uno scontro diretto fondamentale per il vertice della classifica ma non decisivo ai fini del campionato, perché sono ancora tante le giornate che mancano alla fine della stagione. Nessun dubbio che questa sfida ...

16.58 Calcio, Serie A: il derby è dell'Nel derby fa festa l'che batte 3 - 0 ile allunga in testa. Parte forte l'che al 5' è avanti: Lukaku affonda,Kjaer salva in scivolata palla di nuovo al belga che pennella un cross perfetto per la '...Il derby scudetto è dell'. Conte vola a +4 in vetta grazie alla coppia gol Lautaro - Lukaku , dopo il sorpasso sui rossoneri nella settimana scorsa. Affonda Pioli , che incassa la seconda sconfitta consecutiva in ...Finisce con una vittoria larga dell’Inter per 3 a 0. Doppietta di Martinez decisiva, Ibrahimovic non si è mai visto. Le pagelle per il fantacalcio L’Inter domina il derby e si porta a +4 dal Milan in ...La precedente occasione in cui Milan e Inter si sono affrontati in Serie A trovandosi ai primi due posti in classifica è stata il 2 aprile 2011: in quell'occasione grande vittoria per 3-0 del Diavolo ...