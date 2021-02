Meloni: “Non chiedo provvedimenti per Gozzini” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Ringrazio il ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, e il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, che questa mattina mi hanno chiamato per esprimermi la loro solidarietà. Sono grata al rettore Frati che, a nome dell’università, ha preso le distanze dagli insulti espressi nei mie confronti da un docente del suo ateneo”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni, interpellata dall’Adnkronos sul caso scoppiato per le offese che le ha rivolto Giovanni Gozzini, uno storico che insegna all’Università di Siena, nel corso della trasmissione ‘Bene bene Male male’ su Controradio. Meloni: “Solidarietà da Mattarella dopo insulti” “Sia al ministro che al rettore ho detto che non entro nel merito delle valutazioni che l’università di Siena vorrà fare, ma che personalmente non chiedo ci siano ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 febbraio 2021) “Ringrazio il ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, e il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, che questa mattina mi hanno chiamato per esprimermi la loro solidarietà. Sono grata al rettore Frati che, a nome dell’università, ha preso le distanze dagli insulti espressi nei mie confronti da un docente del suo ateneo”. Così la leader di Fdi Giorgia, interpellata dall’Adnkronos sul caso scoppiato per le offese che le ha rivolto Giovanni, uno storico che insegna all’Università di Siena, nel corso della trasmissione ‘Bene bene Male male’ su Controradio.: “Solidarietà da Mattarella dopo insulti” “Sia al ministro che al rettore ho detto che non entro nel merito delle valutazioni che l’università di Siena vorrà fare, ma che personalmente nonci siano ...

