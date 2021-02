LIVE – Reggina-Pordenone | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiquattresima giornata di. I padroni di casa, reduci da due vittorie nelle ultime tre partite, vogliono proseguire la loropositiva per tenersi lontani dalla zona playout; i friulani, dal canto loro, hanno raccolto cinque punti nelle ultime cinque gare e vogliono ritrovare il successo per continuare a sognare i playoff. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 21 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Micovschi; ...