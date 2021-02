LIVE Prada Cup in DIRETTA: sorpasso di Luna Rossa! E’ avanti di 12? al primo gate (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL 6-1 DI Luna ROSSA 5.21 Luna Rossa non risponde alla strambata di Ineos e decide di navigare verso il lato destro. 170 metri di vantaggio. 5.21 10 nodi in questa fase, va bene così. 5.19 Ineos ha 12? di ritardo al gate-1. Ora primo lato di poppa! 5.19 Luna ROSSA TRANSITA PER PRIMA ALLE BOE! 5.19 Dai Luna Rossa, siamo avanti, seppur di poco! Ci avviciniamo alle boe. E’ stata una bolina molto sofferta. 5.18 Il lato destro ha pagato! All’incrocio è davanti la barca italiana, sorpasso fondamentale! 5.18 ATTENZIONE, sorpasso DI Luna Rossa! 5.16 Separazione tra le due barche. Luna Rossa ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL 6-1 DIROSSA 5.21Rossa non risponde alla strambata di Ineos e decide di navigare verso il lato destro. 170 metri di vantaggio. 5.21 10 nodi in questa fase, va bene così. 5.19 Ineos ha 12? di ritardo al-1. Oralato di poppa! 5.19ROSSA TRANSITA PER PRIMA ALLE BOE! 5.19 DaiRossa, siamo, seppur di poco! Ci avviciniamo alle boe. E’ stata una bolina molto sofferta. 5.18 Il lato destro ha pagato! All’incrocio è dla barca italiana,fondamentale! 5.18 ATTENZIONE,DI5.16 Separazione tra le due barche.Rossa ...

