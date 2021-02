LIVE Milan-Inter 0-2, Serie A calcio in DIRETTA: Lautaro Martinez firma la rete del raddoppio! (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62? rete di Lautaro che arriva nel momento migliore del Milan. 60? Gooooooooooooooooooooool, Lautaro Martinezzzzzzzzzzzzzzz, contropiede di Hakimi che serve Perisic che con passaggio davanti la porta per Lautaro che non sbaglia, Milan-Inter 0-2. 58? Saelemaekers ammonito per un fallo a gioco fermo. 56? Ibrahimovic per Kessié che non trova la porta. 54? Lautaro con il destro va al tiro, para Donnarumma. 52? Milan che sembra essere entrato con uno spirito rinnovato in campo. 50? HANDANOVIC! ancora una volta respinge su un tiro a botta sicura di Tonali. 48? HANDANOVIC! salva per due volte su due colpi di testa di Ibrahimovic. 46? Inizia la ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62?diche arriva nel momento migliore del. 60? Gooooooooooooooooooooool,zzzzzzzzzzzzzz, contropiede di Hakimi che serve Perisic che con passaggio davanti la porta perche non sbaglia,0-2. 58? Saelemaekers ammonito per un fallo a gioco fermo. 56? Ibrahimovic per Kessié che non trova la porta. 54?con il destro va al tiro, para Donnarumma. 52?che sembra essere entrato con uno spirito rinnovato in campo. 50? HANDANOVIC! ancora una volta respinge su un tiro a botta sicura di Tonali. 48? HANDANOVIC! salva per due volte su due colpi di testa di Ibrahimovic. 46? Inizia la ...

