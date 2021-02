Il Parma si fa rimontare due reti | 2-2 con l' Udinese

(Di domenica 21 febbraio 2021)(ITALPRESS) – Ilfa e disfa, sciupa un vantaggio di duee incassa l'ennesima beffa, scivolando a -6 dal Torino (quartultimo). Nel lunch match al “Tardini”, Gotti indovina i cambi e rimonta sul 2-2 dopo un'ora di gioco difficile per la pressione dei padroni di casa. I ducali, con Gervinho e Kurtic a sorpresa neppure in panchina, approcciano infatti al match con grande personalità e passano in vantaggio al 3°: Pezzella crossa dalla sinistra, Cornelius ruba il tempo a Zeegelar e Bonifazi e insacca di testa, sbloccandosi in campionato e interrompendo il digiuno casalingo dei suoi di otto gare. Un'azione che si ripete dieci minuti più tardi con gli stessi protagonisti e solamente la mano sinistra di Musso evita il raddoppio del. Sugli sviluppi del corner, poi, Walace rischia grosso travolgendo Karamoh ...

