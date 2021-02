zazoomblog : Elmas: “Contro l’Atalanta serve una prestazione di alto livello” - #Elmas: #“Contro #l’Atalanta #serve - 100x100Napoli : Le parole di #Elmas sulla sfida contro l'#Atalanta che andrà in scena tra poco. - Antonioduca99 : Sono curioso di vedere #Elmas nel ruolo di ala destra, fece bene quando venne schierato alto a sinistra da Rino in… - napolista : Sky: la probabile formazione del Napoli contro l'Atalanta Confermata la difesa vista col Granada, difficile che Kou… - Partenopeo78 : @erosazzurro @1926_cri Insigne Rrahmani Maksimovic Lobotka Elmas Ruiz Zielinsky Solo di quelli che hanno giocato contro il Granada... -

Ultime Notizie dalla rete : Elmas Contro

... a sinistra il capitano Lorenzo Insigne mentre a destra è vivo il ballottaggio tra Politano e...partita per partita e non perdere punti ponendo troppo la testa verso la sfida affascinante...BERGAMO - Gattuso è condannato a vincere, in cinque giorni si gioca tutto: prima a Bergamol' Atalanta , poi giovedì nel ritorno di Europa League con il Granada. Al Napoli serve un .... ...Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta ai ...Entrambe le squadre sono molto determinate, seppur con due stati d'animo diversi: Gattuso si gioca molto, mentre Gasperini vuole vincere prima di affrontare il Real Madrid.