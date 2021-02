Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme? “Sognano le nozze a Roma” (Di domenica 21 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme? Il gossip Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore per via della partecipazione della soubrette calabrese al Grande Fratello Vip 5. Di recente però, sul web è iniziata a circolare una notizia di gossip che ha dell’incredibile. Pare che l’ex gieffina e il noto imprenditore stiano vivendo un ritorno di fiamma. L’ipotesi è sempre stata smentita dalla diretta interessata ma, nelle ultime ore, un rumor è diventato sempre più insistente. Cosa c’è dietro a tutto questo? Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo. Si parla di un secondo matrimonio nella Capitale Stando alle voci che circolano in rete sembrerebbe che tra ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 21 febbraio 2021)sono tornati? Il gossip Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo diper via della partecipazione della soubrette calabrese al Grande Fratello Vip 5. Di recente però, sul web è iniziata a circolare una notizia di gossip che ha dell’incredibile. Pare che l’ex gieffina e il noto imprenditore stiano vivendo un ritorno di fiamma. L’ipotesi è sempre stata smentita dalla diretta interessata ma, nelle ultime ore, un rumor è diventato sempre più insistente. Cosa c’è dietro a tutto questo? Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo. Si parla di un secondo matrimonio nella Capitale Stando alle voci che circolano in rete sembrerebbe che tra ...

trash_italiano : ELISABETTA GREGORACI NERISSIMA IL PRIMO MARZO APRIRÀ LO CHAMPAGNE PIÙ COSTOSO DI MONTE CARLO. #GFVIP - dattiangela : @blueleo0007 @alfosignorini @GrandeFratello MA FANNO PIETÀ...MA DEVONK DIRE GRAZIE AD ELISABETTA GREGORACI PER PORT… - jjoonmedia : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - Mattia94098925 : @condusedmsoshut ??????immaginate vs la gregoraci? se la magnava proprio... giulia 90% e elisabetta 10% - blueleo0007 : @alfosignorini e @grandefratello spero che il motivo per cui non avete inserito alcun momento di Elisabetta Gregora… -