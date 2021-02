“Dormivamo dentro la vasca” Rocco Casalino e la confessione choc a “Verissimo”. Ecco cos’è successo (Di domenica 21 febbraio 2021) L’ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, si è raccontato ai microfoni di Verissimo. Rocco Casalino si confida a “Verissimo” L’ex protagonista della prima edizione del Grande Fratello ha deciso di condividere con i telespettatori di Silvia Toffanin alcuni momenti della sua vita. Per promuovere il suo ultimo libro Il portavoce, Rocco ha parlato della sua vita e si è commosso, tanto da chiedere di interrompere l’intervista: Ho avuto vita una dedicata allo studio. Ero sempre il primo della classe. Poi ho fatto l’esperienza del Grande Fratello per un motivo, ma dopo quell’esperienza sembrava che tutti i miei anni di studio non ci fossero più. I ricordi della sua famiglia Casalino ha raccontato della sua vita prima di ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 21 febbraio 2021) L’ex portavoce di Giuseppe Conte,, si è raccontato ai microfoni disi confida a “” L’ex protagonista della prima edizione del Grande Fratello ha deciso di condividere con i telespettatori di Silvia Toffanin alcuni momenti della sua vita. Per promuovere il suo ultimo libro Il portavoce,ha parlato della sua vita e si è commosso, tanto da chiedere di interrompere l’intervista: Ho avuto vita una dedicata allo studio. Ero sempre il primo della classe. Poi ho fatto l’esperienza del Grande Fratello per un motivo, ma dopo quell’esperienza sembrava che tutti i miei anni di studio non ci fossero più. I ricordi della sua famigliaha raccontato della sua vita prima di ...

Ultime Notizie dalla rete : Dormivamo dentro 'Ero il numero 11mila 512', a 101 anni Dante Unti ricorda la prigionia nel campo di lavoro di Stablack " Dopo un viaggio in treno lunghissimo, stipati come merce dentro un carro - bestiame, ci ... La baracca dove dormivamo era circondata da un reticolato ma avevamo trovato un modo per evadere e di notte ...

A Long Island, nel «barn» di Isabella Rossellini Se infatti da fuori c'è armonia, dentro poi le tre strutture sono completamente indipendenti. È l'... mentre noi bambini dormivamo nelle casette vicine. Mi piace questa idea di dover passare da un ...

