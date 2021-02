Domani Cdm per varare nuovo decreto I Governatori | ' Serve un cambio di passo'

(Di domenica 21 febbraio 2021) I presidenti delle Regioni chiedono all'esecutivo di accelerare su vaccini e ripresa economica. Ma sulla 'zona gialla nazionale' non sono riusciti a trovare una linea condivisa da presentare al ...

VincentManci69 : #CDM DOMANI DragonBall #Draghi È intenzionato PROROGARE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTI TRA #REGIONI FISSATO FINO AL 2… - mapiele : RT @Margi624: Sto ascoltando il tg: con Draghi nn é cambiato nulla. Domani CdM x i colori delle regioni. - Jasmine19711 : Covid: Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da oggi. «Regioni chiuse fino al 31 marzo». Domani il Cdm… - GHERARDIMAURO1 : RT @_DAGOSPIA_: RESTATE DOVE SIETE - NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DOMANI DRAGHI È PRONTO A PROROGARE IL DIVIETO.. - _DAGOSPIA_ : RESTATE DOVE SIETE - NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DOMANI DRAGHI È PRONTO A PROROGARE IL DIVIETO.. -

Ultime Notizie dalla rete : Domani Cdm

TG La7

I presidenti delle Regioni chiedono all'esecutivo di accelerare su vaccini e ripresa economica. Ma sulla 'zona gialla nazionale' non sono riusciti a trovare una linea condivisa da presentare al ...I presidenti delle Regioni chiedono all'esecutivo di accelerare su vaccini e ripresa economica. Ma sulla 'zona gialla nazionale' non sono riusciti a trovare una linea condivisa da presentare al ...Lo scorso 16 dicembre nella trasferta di San Siro contro l'Inter Dries Mertens ha subito un infortunio alla caviglia. Un infortunio che ha dato il via a ...L'Etna torna a dare spettacolo con una nuova eruzione. Nella tarda serata di ieri si è verificato infatti un trabocco lavico dal cratere di Sud-Est con una fontana di lava ...