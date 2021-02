Covid, Italia tutta arancione: ecco cosa hanno deciso Governo e Regioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Durante la conferenza delle Regioni è stata archiviata, per il momento, la linea di condurre l’intera Penisola in zona arancione. Sulla questione non è stata trovata un’intesa nel corso del vertice di sabato 20. Così all’incontro di domenica 21 con il Governo le richieste delle Regioni dovrebbero andare in un’altra direzione. Nella fattispecie, i territori, come riferisce il Corriere della Sera, punteranno su “un deciso cambio di passo nella campagna di vaccinazione, cercando un accordo quadro con i medici di base”. Altro punto che verrà discusso con l’esecutivo è la richiesta della “revisione dell’attuale sistema di regole che definisce l’entrata e l’uscita dalle diverse zone, insieme ad un cambio dei criteri e dei parametri di classificazione”. Il terzo punto che verrà ... Leggi su improntaunika (Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Durante la conferenza delleè stata archiviata, per il momento, la linea di condurre l’intera Penisola in zona. Sulla questione non è stata trovata un’intesa nel corso del vertice di sabato 20. Così all’incontro di domenica 21 con ille richieste delledovrebbero andare in un’altra direzione. Nella fattispecie, i territori, come riferisce il Corriere della Sera, punteranno su “uncambio di passo nella campagna di vaccinazione, cercando un accordo quadro con i medici di base”. Altro punto che verrà discusso con l’esecutivo è la richiesta della “revisione dell’attuale sistema di regole che definisce l’entrata e l’uscita dalle diverse zone, insieme ad un cambio dei criteri e dei parametri di classificazione”. Il terzo punto che verrà ...

GassmanGassmann : 95.486 deceduti con covid in Italia dall’inizio della pandemia. Trecento i medici morti per salvare altre vite.Teni… - stanzaselvaggia : L’Italia è il quarto paese al mondo per numero di nuovi casi di COVID-19. - fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - Gin_Rog : RT @MarcoNoel19: Un anno di Covid in Italia. Percepiti 96. - dapippi5 : RT @GassmanGassmann: 95.486 deceduti con covid in Italia dall’inizio della pandemia. Trecento i medici morti per salvare altre vite.Teniamo… -