Clubhouse, ma non solo: perché bisogna interessarsi della comunicazione audio (Di domenica 21 febbraio 2021) Quando ero al liceo scoprii il significato di Zeitgeist, letteralmente spirito del tempo. Si tratta di un'espressione tedesca che indica la tendenza culturale del momento, un fenomeno che riesce a unire le persone in una specifica epoca a prescindere dalla provenienza. Oggi quel fenomeno, o meglio quella tendenza, è la comunicazione audio. La mia collega Natasha lo ha inquadrato di recente come un interessante "ritorno all'oralità". Da un punto di vista sociologico, puntare sull'audio significa chiudere il cerchio. Come esseri umani siamo partiti dalla comunicazione orale, e a questa stiamo tornando. Immaginate un mondo in cui non esista la scrittura. Le persone devono necessariamente parlarsi per trasmettere concetti e preservare la memoria delle cose. In questo contesto, l'oralità è il pilastro della ...

