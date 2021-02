Atalanta, chiaro segnale al Real Madrid: Napoli steso 4-2 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Atalanta-Napoli 4-2 è il risultato finale del primo posticipo domenicale della 23esima giornata del campionato di Serie A. Dopo un primo tempo alquanto bloccato, gli orobici si scatenato nella ripresa grazie alle reti di Zapata (52?), Gosens (64?), Muriel (71?) e Romero (79?). Per gli azzurri inutile il momentaneo pari targato Zielinski (58?) e l’autorete dello stesso Gosens (76?). Con questo successo l’Atalanta si riporta nuovamente in piena zona Champions League. Continua invece il momento difficile dei partenopei, continuamente falcidiati dagli infortuni nell’ultimo periodo. Atalanta-Napoli 4-2 Cosa è successo? L’Atalanta manda un chiaro segnale al Real Madrid, atteso mercoledì al Gewiss Stadium per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021)4-2 è il risultato finale del primo posticipo domenicale della 23esima giornata del campionato di Serie A. Dopo un primo tempo alquanto bloccato, gli orobici si scatenato nella ripresa grazie alle reti di Zapata (52?), Gosens (64?), Muriel (71?) e Romero (79?). Per gli azzurri inutile il momentaneo pari targato Zielinski (58?) e l’autorete dello stesso Gosens (76?). Con questo successo l’si riporta nuovamente in piena zona Champions League. Continua invece il momento difficile dei partenopei, continuamente falcidiati dagli infortuni nell’ultimo periodo.4-2 Cosa è successo? L’manda unal, atteso mercoledì al Gewiss Stadium per ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta chiaro Gasperini furioso dopo Atalanta - Napoli: 'Era una trappola, dobbiamo stare attenti' "È stata una partita pesante, quella vista stasera non so se sarà l'Atalanta che scenderà in campo ... E sempre su Di Bello ha evidenziato un concetto molto chiaro che racchiude i motivi della sua ...

Napoli in ansia per Osimhen, c'è la diagnosi dell'ospedale Non è ancora chiaro se lascerà subito l'ospedale di Bergamo per fare ritorno con la squadra a ... come quella di Bergamo contro l' Atalanta che ha provocato un vero e proprio processo sui social, con ...

