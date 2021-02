VIDEO Ineos batte Luna Rossa in gara-6: i momenti decisivi. Perché gli italiani hanno perso? Partenza e poppa (Di sabato 20 febbraio 2021) Luna Rossa vs Ineos Uk 5-1. Questo il punteggio della Finale della Prada Cup dopo la terza giornata di regate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). L‘equipaggio italiano si è imposto nettamente in gara-5 e si è portato a due successi dal trionfo che vale l’accesso al match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I britannici, però, si sono ampiamente riscattati in gara-6 e hanno portato a casa il loro primo punto, tenendo comunque aperta questa serie conclusiva. I motivi del sigillo di Ben Ainslie e compagni sono sostanzialmente due. Per la prima volta si sono imposti in Partenza, beffando James Spithill e Francesco Bruni. Il quattro volte Campione Olimpico ha preso un buon vantaggio ed è riuscito a conservarlo, prendendo spazio nel campo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021)vsUk 5-1. Questo il punteggio della Finale della Prada Cup dopo la terza giornata di regate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). L‘equipaggio italiano si è imposto nettamente in-5 e si è portato a due successi dal trionfo che vale l’accesso al match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I britannici, però, si sono ampiamente riscattati in-6 eportato a casa il loro primo punto, tenendo comunque aperta questa serie conclusiva. I motivi del sigillo di Ben Ainslie e compagni sono sostanzialmente due. Per la prima volta si sono imposti in, beffando James Spithill e Francesco Bruni. Il quattro volte Campione Olimpico ha preso un buon vantaggio ed è riuscito a conservarlo, prendendo spazio nel campo ...

