Una 50enne di Olbia sedotta e truffata in rete dopo il flirt | denunciate due ragazze

DiDimiero : RT @Corriere: Biella, carabiniere aggredito spara e uccide un 50enne armato di coltello - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Biella, carabiniere aggredito spara e uccide un 50enne armato di coltello - Profilo3Marco : RT @Corriere: Biella, carabiniere aggredito spara e uccide un 50enne armato di coltello - Italia_Notizie : Sparatoria a Biella, carabiniere aggredito spara e uccide un 50enne - Corriere : Biella, carabiniere aggredito spara e uccide un 50enne armato di coltello -

Ultime Notizie dalla rete : Una 50enne

L'Unione Sarda

... perché responsabili di truffa pluriaggravata, con sostituzione di persona, in danno didonnaolbiese, coniugata e con figli, che circa un anno fa aveva sporto denuncia. Dopo essere stata ...(Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Sembra che ilsia stato colpito da un colpo di arma da fuoco a seguito dicolluttazione con un ...OLBIA. Ancora un caso di truffa romantica – romance scams – scoperto dai militari del Reparto Territoriale di Olbia, Stazione di Olbia Centro, che hanno identificato e denunciato gli autori della truf ...Mistero a Quaregna, in provincia di Biella, dove nella notte tra il 19 e il 20 febbraio un 50enne di origini straniere ha chiamato i carabinieri forse in preda ai fumi dell'alcol ...