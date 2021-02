Terremoto in Toscana – Scossa di Ml 3.1 con epicentro a Vicchio (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 20 Febbraio 2021 ore 15:55 è stata registrata una Scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 e profondità 7.6 km a Vicchio (FI). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come Terremoto “molto leggero” e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. iLMeteo.it controlla costantemente le Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 20 Febbraio 2021 ore 15:55 è stata registrata unadidi magnitudo 3.1 e profondità 7.6 km a(FI). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come“molto leggero” e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. iLMeteo.it controlla costantemente le

