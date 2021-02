TAREMI | DALL’IRAN CON FURORE

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 20 febbraio 2021) L’errore di Bentancur e di Szczesny, per il gol di Mehdiche dopo appena 63 secondi infila la Juventus e porta in vantaggio il Porto. Avvio shock per la Vecchia Signora nell’andata degli ottavi di Champions Laegue a Oporto. Il gol diè un gol a suo modo storico per diversi aspetti: oltre ad essere il secondo iraniano a segnare ai bianconeri (il primo fu Mehdi Mahdavikia sempre in Champions League in un 4-4 contro l’Amburgo con la tripletta di Pippo Inzaghi ed il gol di Tudor), si tratta del terzo gol più veloce subito in Champions League dalla formazione bianconera, dopo quelli di Moller dopo 37 secondi contro il Borussia Dortmund nel girone eliminatorio della Champions League 1995-96 e quello di David Alaba dopo 25 secondi nella sconfitta per 2-0 all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco nella Champions 2012-13. Classe 1992, attaccante ...