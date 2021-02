Sanremo | ecco tutti i duetti della 3° serata | omaggi | tra gli altri | a Battisti e Rino Gaetano

IlContiAndrea : Arisa che canta Pino Daniele, DiMartino Colapesce omaggiano Battiato, La rappresentante di Lista invita Rettore, il… - MarioGuglielmi : Festival Sanremo 2021, ecco le coppie di cantanti nella serata dedica alle Cover - Rivierapress24 : Festival Sanremo 2021, ecco le coppie di cantanti nella serata dedica alle Cover - infoitcultura : Festival di Sanremo, terza serata dedicata alla canzone d'autore: ecco i duetti - Livia_s_tweet : RT @tvblogit: ?? Ecco l'elenco completo delle cover che saranno cantate dai 26 Big in gara a #Sanremo2021, nella terza serata dedicata alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo ecco

... 6 al momento, anche virtuali - in programma nella terza serata del Festival di2021 , in ...l elenco, in ordine alfabetico, dei duetti in programma: - Aiello in Gianna (Rino Gaetano) con ...le canzoni che sentiremoIn esclusiva ai microfoni di MilanNews24, Fulvio Collovati ha detto la sua sul derby, corsa Scudetto e tante altre tematiche ...15:05Quartiere Sperone al buio a causa di un furto di rame dalla cabina elettrica 15:00Tentato omicidio in via San Lorenzo a Palermo, arrestato un uomo di 40 anni 14:49Furto di rame a Palermo, dannegg ...