Sandokan: Can Yaman tra cavallo e sciabola dimentica la Leotta (Di sabato 20 febbraio 2021) Allenamenti intensi di Can Yaman in vista delle riprese per Sandokan: l’attore turco, quando non sta con la Leotta o con la “suocera” a spasso per la Capitale in cerca di gioielli e perfetti “nidi d’amore”, è in palestra o in scuderia per diventare una perfetta Tigre della Malesia. Esercizi con attrezzi per sviluppare il suo già possente fisico ai quali si sottopone ogni giorno e, come i Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 febbraio 2021) Allenamenti intensi di Canin vista delle riprese per: l’attore turco, quando non sta con lao con la “suocera” a spasso per la Capitale in cerca di gioielli e perfetti “nidi d’amore”, è in palestra o in scuderia per diventare una perfetta Tigre della Malesia. Esercizi con attrezzi per sviluppare il suo già possente fisico ai quali si sottopone ogni giorno e, come i Articolo completo: dal blog SoloDonna

q9HVLlBci8IXpbC : RT @Nadia79314573: @q9HVLlBci8IXpbC @wynny1g Bravo Can, puoi dirlo forte che sei bravo,proprio un guerriero pronto per Sandokan. ????? - Laura20174972 : Buona giornata Can ?? buona giornata mondo ?? un'altra settimana è finita ... speriamo che la prossima settimana sia… - M0NIETTA : @LuminitaPoenaru Buongiorno Luminita Io oggi sono positiva... Cerchiamo di insabbiare il loro veleno con le montagn… - Nadia79314573 : @q9HVLlBci8IXpbC @wynny1g Bravo Can, puoi dirlo forte che sei bravo,proprio un guerriero pronto per Sandokan. ????? - SimonaV70 : @LeYamanine @LuxVide @guldemcan @aydan_m_ @1Sanaat @canyaman_fans @ItalyCan @can_yaman_int @MerveEKCD @CanYamaninfo… -