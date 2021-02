Luisa Ranieri | “Io vittima di pregiudizi | spesso considerata ‘la moglie di’…”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ho sempre avuto un rapporto conflittuale con la mia fisicità. Ho fatto pace con me stessa solo dopo le due gravidanze”. Lo rivela a FQMagazine l’attrice napoletana, che sarà nel cast de È stata la mano di Dio, la nuova pellicola di Paolo Sorrentino, e tra le voci italiane del film Disney Raya e l’ultimo drago. In attesa di questi nuovi progetti, domani, domenica 21 febbraio debutta con Lolita Lobosco, la nuova serie di RaiUno di cui è protagonista, quattro puntate al via da domenica 21 febbraio co-prodotte anche dalla società di Luca Zingaretti: tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, racconta le vicende del vicequestore di Bari, una donna moderna, volitiva che insegue la giustizia a tutti i costi e non rinuncia al tacco 12 nemmeno durante le indagini. “Da napoletana doc – ha spiegato l’attrice – è ...

Mina Settembre lascia il posto in prima serata ad un altro forte personaggio, Lolita Lobosco. Interpretata da Luisa Ranieri, la miniserie 'Le indagini di Lolita Lobosco', su Rai 1 dal 21 febbraio, si snoda in 4 puntate. Le storie sono una rivisitazione dei romanzi di Gabriella Genisi. Una serie poliziesca ...Ho fatto pace con me stessa solo dopo le due gravidanze". Lo rivela a FQMagazine l'attrice napoletana Luisa Ranieri, che sarà nel cast de È stata la mano di Dio, la nuova pellicola di Paolo Sorrentino ...Era arrivato il momento anche per me, dopo i personaggi che avevo interpretato in passato, di incontrare un personaggio cosi". La Ranieri ha rivelato ai microfoni di Leggo: "La mia Lolita è un persona ...