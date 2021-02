Kessie | “Mi chiamano il Presidente perchè una volta sbagliai parcheggio”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nella sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in vista del derby che vale una stagione, o sicuramente una grande parte di stagione tra Milan e Inter, Kessiè si è soffermato nello spiegare come mai lotutti il: “Unasono arrivato a Milanello e ho parcheggiato nel posto di Gazidis. Mi hanno detto che non si poteva e ho risposto, che problema c’è? Sono il nuovo amministratore delegato del Milan. Logicamente era uno scherzo, so di non essere un”. Foto: Milan Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DavidBasco86 : RT @Alobrasil74: Kessiè alla Gazzetta alla domanda perché lo chiamano presidente: “Una volta sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato ne… - infoitsport : Milan, Kessie svela: “Ecco perchè mi chiamano presidente” | News - FuocP : RT @Alobrasil74: Kessiè alla Gazzetta alla domanda perché lo chiamano presidente: “Una volta sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato ne… - 1889milan : RT @MilanNewsit: Kessié spiega: 'Ecco perché a Milanello mi chiamano il presidente...' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Kessie: '#Milan, credo nello scudetto. Mi chiamano 'presidente' perché...' -

Ultime Notizie dalla rete : Kessie chiamano

Loil presidente perchè una volta parcheggiò l'auto nel box riservato a Gazidis ma Franck Kessiè è presidente anche in campo. Leader e di fatto capitano in seconda di un Milan che aspetta con ...Cori, incoraggiamenti con termini non del tutto aderenti al fair play, ma Franck, che a Belgrado è rimasto in panchina, non pare averci fatto molto caso. D'altra parte lui è il presidente e si prende il Milan sulle spalle. Quando non c'è Ibrahimovic e a volte anche quando c'...A poche ore dal derby contro l'Inter, Franck Kessié viene intervistato da La Gazzetta dello Sport. L'ivoriano parte dalla spiegazione del soprannome 'presidente' che si è guadagnato nello spogliatoio ...Sono il nuovo a.d.del Milan”. Kessie ha spiegato perchè viene chiamato “Presidente”. “Una volta sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato nel posto di Gazidis. Mi hanno detto che non si poteva e ho ...