Inter | a ognuno il suo derby | sliding door Brozo | Handa tricolore | Bastoni all' esordio

(Di sabato 20 febbraio 2021) Conte sta sciogliendo le ultime riserve. Il dubbio resta uno solo, in verità: Eriksen o Vidal, Vidal o Eriksen? Unscudetto non capita tutti i giorni, la scelta degli uomini è una questione ...

Vediamo qual è il rapporto dei possibili 11 titolari del Milan contro l'. Derby nel derby. Gigio dei record ? Ha solo 21 anni e ha già visto 10 derby. Gioca da così tanto che ormai si perde di ...Lo sloveno ha affrontato il Milan in ben trenta occasioni, tra Udinese e. La prima il 29 maggio 2005, in Friuli: 1 - 1 con reti di Di Michele e Serginho. Il 16 maggio 2009, la sconfitta del ...Su Lukaku e le pressioni: “Ognuno proverà a superare l’altro ... Riguardo Skriniar: “In tanti dovevano lasciare l’Inter, sanno tutti qual è il mio pensiero. Milan sta facendo molto bene, ma se molla ...Conte in conferenza stampa: "Siamo a più uno sul Milan, il campionato va giocato in ogni partita. Non so ancora se Eriksen gioca titolare" ...