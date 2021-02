Gravissimo lutto nel calcio: è morto Mauro Bellugi, aveva subito l’amputazione delle gambe per il Covid (Di sabato 20 febbraio 2021) Un Gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter, a cui erano state amputate le gambe in seguito a complicazioni del Covid. E’ morto nelle ultime ore a Milano, aveva da poco compiuto 71 anni. Sono già arrivati tantissimi messaggi di cordoglio per l’ex calciatore da parte di colleghi, squadre e tifosi. La storia di Bellugi Mauro Bellugi è stato un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, si è messo in mostra come un ottimo terzino. L’inizio di carriera è stato con una grande squadra, con la maglia dell’Inter. L’unico gol realizzato in carriera è stato proprio con il club nerazzurro. Poi il ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Unha colpito il mondo del. E’, ex difensore dell’Inter, a cui erano state amputate lein seguito a complicazioni del. E’nelle ultime ore a Milano,da poco compiuto 71 anni. Sono già arrivati tantissimi messaggi di cordoglio per l’ex calciatore da parte di colleghi, squadre e tifosi. La storia diè stato un allenatore died ex calciatore italiano, si è messo in mostra come un ottimo terzino. L’inizio di carriera è stato con una grande squadra, con la maglia dell’Inter. L’unico gol realizzato in carriera è stato proprio con il club nerazzurro. Poi il ...

Lutto nella sanità, muore per il virus il dottor Marco Morale Il Tirreno È morto Mauro Bellugi, addio all’ex bandiera dell’Inter Grave lutto per il calcio italiano e per l'Inter: ci ha lasciati Mauro Bellugi, che aveva già perso le gambe per complicazioni da Covid.

Lutto Inter, è scomparso Mauro Bellugi: aveva 71 anni Non ce l’ha fatta Mauro Bellugi. Pochi minuti fa – riporta La Gazzetta dello Sport – è arrivata la notizia della sua scomparsa. L’ex Inter era in gravissime condizioni di salute, peggiorate a causa de ...

