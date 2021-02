Grande successo per la Yoga Academy di iO Donna (Di sabato 20 febbraio 2021) Grande successo per la nostra Yoga Academy! Sono state centinaia le iscritte che hanno seguito da casa le prime due lezioni di Yoga “digilive”, il 18 e il 19 febbraio, con Denise DellaGiacoma e le nostre amiche Giulia Bevilacqua e Giorgia Surina. Yoga Academy: le lezioni di Denise Dellagiacoma guarda le foto Questa settimana sarà Sayonara Motta a guidare la due giorni di pratica. Segnatevi le date: 23 febbraio (per principianti) e 24 febbraio (per esperte). Saremo live, on line, ... Leggi su iodonna (Di sabato 20 febbraio 2021)per la nostra! Sono state centinaia le iscritte che hanno seguito da casa le prime due lezioni di“digilive”, il 18 e il 19 febbraio, con Denise DellaGiacoma e le nostre amiche Giulia Bevilacqua e Giorgia Surina.: le lezioni di Denise Dellagiacoma guarda le foto Questa settimana sarà Sayonara Motta a guidare la due giorni di pratica. Segnatevi le date: 23 febbraio (per principianti) e 24 febbraio (per esperte). Saremo live, on line, ...

matteosalvinimi : #Salvini: abbiamo accolto con favore l'impegno a non mettere nuove tasse e a ridurre quelle esistenti. No a patrimo… - OA_Sport : #AusOpen Naomi Osaka soddisfatta per il 4° successo nello Slam: parole di grande stima nei confronti di Brady e un… - VanityFairIt : Dall'eliminata alle nuove nomination: ecco cosa è successo nella quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip - Lucas74779071 : RT @Verde1122: Non c'è dubbio, ? @CDiabla69 sa decisamente come festeggiare alla grande ?? chi indovina cos'è successo? ?????? #nsfw @blackco… - FraGalli93 : Tenet: il “film dell’anno” non riscuote il successo sperato. Negli USA la delusione più grande. #newsagent… -