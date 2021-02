Diletta Leotta a Roma, scatto panoramico e sorriso per la conduttrice (FOTO) (Di sabato 20 febbraio 2021) Tra un impegno lavorativo e una presenza ormai fissa sulle pagine dei giornali di gossip per la sua chiacchieratissima love story con l’attore turco Can Yaman, Diletta Lotta si gode il weekend a Roma. La bella conduttrice di DAZN ha postato una FOTO panoramica nella città eterna, che ha subito scatenato i fan a suon di cuoricini. In particolare ai follower della siciliana non è passato inosservato il look, più primaverile che invernale. D’altronde a Roma è un weekend piuttosto caldo e sereno, con temperature non certo in linea con il mese di febbraio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?Diletta Leotta? (@DilettaLeotta) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Tra un impegno lavorativo e una presenza ormai fissa sulle pagine dei giornali di gossip per la sua chiacchieratissima love story con l’attore turco Can Yaman,Lotta si gode il weekend a. La belladi DAZN ha postato unapanoramica nella città eterna, che ha subito scatenato i fan a suon di cuoricini. In particolare ai follower della siciliana non è passato inosservato il look, più primaverile che invernale. D’altronde aè un weekend piuttosto caldo e sereno, con temperature non certo in linea con il mese di febbraio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?? (@) SportFace.

MediasetTgcom24 : Il regalo d’amore di Diletta Leotta a Can Yaman? Cassius #dilettaleotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la foto romantica al mare per San Valentino - VanityFairIt : E quindi è proprio amore. - FootballAndDre1 : @alessan28580338 Diletta leotta - zazoomblog : “Un parapetto di tutto rispetto”: Diletta Leotta con una foto fa dimenticare ai follower di Can Yaman (quasi) -… -