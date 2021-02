Crisanti insiste sul lockdown nazionale e sul seguire l’esempio di altre nazioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Intervenuto sulla questione ancora il virologo insiste sulla necessità di effettuare per un periodo un lockdown nazionale. Crisanti Sardegna (Facebook)La strategia del virologo Crisanti è molto semplice: circoscrivere tutti i possibili contatti che potrebbero portare ad un a aumento dei contagi. Questa sarebbe la soluzione ideale a detta sua: “Con questo tipo di virus avremmo dovuto, e forse siamo ancora in tempo, cambiare strategia e andare verso una strategia che ha l’obiettivo di ridurre al minimo i contatti”. Ad un anno esatto dalla scoperta del Paziente 1 di Codogno, Crisanti ricorda gli errori che sono stati commessi, in particolare sottovalutando l’emergenza che sarebbe arrivata poco dopo. Lo sguardo è sempre al passato, con un contenimento del virus che ... Leggi su chenews (Di sabato 20 febbraio 2021) Intervenuto sulla questione ancora il virologosulla necessità di effettuare per un periodo unSardegna (Facebook)La strategia del virologoè molto semplice: circoscrivere tutti i possibili contatti che potrebbero portare ad un a aumento dei contagi. Questa sarebbe la soluzione ideale a detta sua: “Con questo tipo di virus avremmo dovuto, e forse siamo ancora in tempo, cambiare strategia e andare verso una strategia che ha l’obiettivo di ridurre al minimo i contatti”. Ad un anno esatto dalla scoperta del Paziente 1 di Codogno,ricorda gli errori che sono stati commessi, in particolare sottovalutando l’emergenza che sarebbe arrivata poco dopo. Lo sguardo è sempre al passato, con un contenimento del virus che ...

