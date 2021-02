Coronavirus, taglio vaccini Astrazeneca pari al 15% su dosi in consegna (Di sabato 20 febbraio 2021) Il taglio nazionale, comunicato a varie regioni, sulle dosi in consegna questa settimana del vaccino anti-Covid di Astrazeneca, si aggirerebbe sul 15 per cento. Lo riporta l’Ansa. Il taglio dei vaccini, comunicato in queste ore alle Regioni, potrebbe essere oggetto anche della Conferenza delle Regioni prevista nelle prossime ore SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilnazionale, comunicato a varie regioni, sulleinquesta settimana del vaccino anti-Covid di, si aggirerebbe sul 15 per cento. Lo riporta l’Ansa. Ildei, comunicato in queste ore alle Regioni, potrebbe essere oggetto anche della Conferenza delle Regioni prevista nelle prossime ore SportFace.

