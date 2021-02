Conte rompe il silenzio social: nuovo intervento sulla pandemia (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Torna a farsi vivo sui social Giuseppe Conte, il cui ultimo intervento su Facebook, prima di quello odierno, risale al 13 febbraio scorso. Fu il post dei record, quello in cui salutò la sua esperienza a Palazzo Chigi, facendo il punto sul suo operato. Oggi Conte ha invece voluto mandare un messaggio di vicinanza a tutti coloro che negli ultimi 12 mesi hanno lottato in prima linea per arginare la pandemia. “In questo primo lunghissimo anno di pandemia l’Italia ha potuto contare sul sacrificio di donne e uomini che hanno combattuto in prima linea contro il Covid“, esordisce l’ex presidente del Consiglio che aggiunge: “Sono i nostri medici, i nostri infermieri, il personale sanitario e i volontari che ogni giorno hanno lavorato senza risparmiarsi, con coraggio e ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Torna a farsi vivo suiGiuseppe, il cui ultimosu Facebook, prima di quello odierno, risale al 13 febbraio scorso. Fu il post dei record, quello in cui salutò la sua esperienza a Palazzo Chigi, facendo il punto sul suo operato. Oggiha invece voluto mandare un messaggio di vicinanza a tutti coloro che negli ultimi 12 mesi hanno lottato in prima linea per arginare la. “In questo primo lunghissimo anno dil’Italia ha potuto contare sul sacrificio di donne e uomini che hanno combattuto in prima linea contro il Covid“, esordisce l’ex presidente del Consiglio che aggiunge: “Sono i nostri medici, i nostri infermieri, il personale sanitario e i volontari che ogni giorno hanno lavorato senza risparmiarsi, con coraggio e ...

