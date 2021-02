C’è posta per te, il postino Andrea Offredi: “Scelto Monte, l’aiuto di Maria” (Di sabato 20 febbraio 2021) Da tre anni Andrea Offredi fa parte della squadra di postini di C’è posta per te. Un sogno per l’ex tronista di Uomini e Donne, che si è concretizzato dopo una brutta delusione. Nel 2018 il 32enne doveva partecipare all’Isola dei Famosi ma la produzione quell’anno ha preferito un altro concorrente: Francesco Monte. A raccontarlo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 20 febbraio 2021) Da tre annifa parte della squadra di postini di C’èper te. Un sogno per l’ex tronista di Uomini e Donne, che si è concretizzato dopo una brutta delusione. Nel 2018 il 32enne doveva partecipare all’Isola dei Famosi ma la produzione quell’anno ha preferito un altro concorrente: Francesco. A raccontarlo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

violettedamore : Che rotta, secondo i miei pronostici nemmeno stasera ci sono vecchietti a C'è posta per te - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Stasera sushi e C’è posta per te: letteralmente living for this - signorametta : comunque devo finirlo prima delle nove che dopo c'è c'è posta per te - 6dimattina_ : Stasera a c’è posta per te ci sono io che invito Conte non vi perdete la puntata alle 21:25 - MarcoSanavia1 : Vorrei essere ospitato a “C’è posta per te” dove il folparo di piazza delle erbe mi implora in lacrime di tornare a… -