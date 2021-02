Campania, 1677 positivi. Il tasso positivi/tamponi è all’8% (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 1677 i nuovi positivi in Campania, per il bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi. I tamponi effettuati sono 20.893. Il tasso positivi/tamponi è più o meno stabile: 8% (ieri era all’8,1%). I deceduti sono 11, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 543. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 112 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 1.289 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 febbraio 2021) Sonoi nuoviin, per il bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi. Ieffettuati sono 20.893. Ilè più o meno stabile: 8% (ieri era all’8,1%). I deceduti sono 11, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 543. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 112 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 1.289 L'articolo ilNapolista.

