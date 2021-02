Addio nonna Erminia | famiglia Bastianich in lutto

(Di sabato 20 febbraio 2021) Chi segue Joesui social sa quanto il noto imprenditore e protagonista di alcuni dei programmi più amati e seguiti in Italia e negli Usa, è affezionato a. Purtroppo però gli ultimo post dellanon sono dedicati a una festa, a un compleanno o a uno dei divertenti video che Joe girava insieme alla suasi è spenta poche ore fa. E’ morta tra l’affetto dei suoi cari. Lo ha spiegato Lidiala mamma di Joe. Conduttrice tv, imprenditrice famosa in tutto il mondo, Lidia ha voluto dare un ultimoanche sui social alla grande donna che ha permesso il successo di questa. Una mamma sprint diventata poi anche la meravigliosae ...

"Nonna ti amo, mi mancherai tantissimo". Con queste parole Joe Bastianich ha voluto ricordare la sua cara nonna Erminia, morta lo scorso 14 febbraio, dopo oltre cento anni di vita. "Una vita piena - h ...