Uomini e Donne: Sophie ha scelto Matteo Ranieri (Di venerdì 19 febbraio 2021) A Uomini e Donne nella puntata di oggi Sophie Codegoni ha scelto Matteo Ranieri. Giorgio Di Bonaventura lascia il programma da single Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. La tronista diciannovenne di Milano, salutata prima della scelta dalla mamma, ha scelto come compagno di vita Matteo Ranieri, ventottenne di Genova.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Anella puntata di oggiCodegoni ha. Giorgio Di Bonaventura lascia il programma da singleCodegoni ha fatto la sua scelta a. La tronista diciannovenne di Milano, salutata prima della scelta dalla mamma, hacome compagno di vita, ventottenne di Genova.… L'articolo Corriere Nazionale.

LoredanaBerte : Ma chi l'ha detto che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere? ?? ?? #perserverance #mars - RaiTre : «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono… - ilpost : Tra le tante cose che si possono fare nel nostro sistema solare, compiere un atterraggio controllato su #Marte è un… - crazybitchinher : RT @seilamiabluesky: solo per i veterani di uomini e donne, ma quanto sono belli Jonas e il figlio di Ramalila????????? #uominiedonne https:… - italian_mahomie : uomini e donne me lo vedo stasera, piangerò tanto per la scelta di Sophie? Perchè io penso proprio di sii... -