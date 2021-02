Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 19 febbraio 2021: la scelta di Sophie tra Matteo e Giorgio (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato da sempre dal pubblico di Canale 5. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, giovedì 18 febbraio, a partire dalle 14.45. Cosa succederà oggi? Ieri, al centro dello studio abbiamo visto Maurizio G, Gemma e Maria. Poi, un confronto tra Roberta e Riccardo: lei sembrerebbe innamorata, lui più distante. oggi, invece, le emozioni non mancheranno: andrà in onda la tanto attesa scelta della bella tronista Sophie Codegoni. View this post on Instagram A post shared by @UominiieDonne Uomini e Donne 19 febbraio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ tutto pronto per una nuova e imperdibiledi, il dating show più amato da sempre dal pubblico di Canale 5. L’appuntamento è perpomeriggio, giovedì 18, a partire dalle 14.45. Cosa succederà? Ieri, al centro dello studio abbiamo visto Maurizio G, Gemma e Maria. Poi, un confronto tra Roberta e Riccardo: lei sembrerebbe innamorata, lui più distante., invece, le emozioni non mancheranno: andrà in onda la tanto attesadella bella tronistaCodegoni. View this post on Instagram A post shared by @ie19, ...

