Roma, emergenza totale in difesa: come stanno Cristante e Ibanez (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Roma ha sette vite e non si abbatte mai. Ma dato che la sfiga ci vede benissimo, sette è anche il minuto maledetto di Braga - Roma: al 7' del primo tempo l'infortunio di Cristante, al 7' della ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Laha sette vite e non si abbatte mai. Ma dato che la sfiga ci vede benissimo, sette è anche il minuto maledetto di Braga -: al 7' del primo tempo l'infortunio di, al 7' della ...

sportli26181512 : Roma, emergenza totale in difesa: come stanno Cristante e Ibanez: Contro il Benevento spazio a Fazio e Juan Jesus.… - salvione : Roma, ko Cristante e Ibanez: emergenza in difesa per Benevento - siamo_la_Roma : ??? Crolla il #Braga sotto i colpi di #Dzeko e #BorjaMayoral ?? Ma si fermano #Cristante e #Ibanez ?? Ora è emergenz… - fabiospes1 : RT @romatoday: Rifiuti, @virginiaraggi: 'Emergenza a Roma è stata pilotata'. Poi attacca la Regione: 'Non ha mai dato spazi ad Ama' https:/… - romanewseu : La Roma stende il #Braga e si avvicina agli ottavi, ma è emergenza in difesa #ASRoma #Romanewseu… -