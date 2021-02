Pari opportunità: Casellati, 'da leadership femminile creatività e coraggio' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "creatività e coraggio! Così vorrei sintetizzare il valore aggiunto della leadership femminile che la rende vincente ma, soprattutto essenziale per tutta la società". Lo sottolinea il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio inviato alla presentazione del libro della senatrice paola Binetti 'La leadership femminile. "Tenacia, determinazione, competenza e professionalità. Con queste qualità, dimostrate sul campo, le donne -afferma ancora Casellati- hanno raggiunto straordinari traguardi. Nelle professioni come nelle imprese. Nella cultura come nelle Istituzioni. Occorre però oggi un salto di qualità. Incoraggiare e sostenere un percorso di cambiamento culturale. Un cambiamento che parta da un nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "! Così vorrei sintetizzare il valore aggiunto dellache la rende vincente ma, soprattutto essenziale per tutta la società". Lo sottolinea il presidente del Senato, Elisabetta, in un messaggio inviato alla presentazione del libro della senatrice paola Binetti 'La. "Tenacia, determinazione, competenza e professionalità. Con queste qualità, dimostrate sul campo, le donne -afferma ancora- hanno raggiunto straordinari traguardi. Nelle professioni come nelle imprese. Nella cultura come nelle Istituzioni. Occorre però oggi un salto di qualità. Incoraggiare e sostenere un percorso di cambiamento culturale. Un cambiamento che parta da un nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Pari opportunità Export, un sostegno a progetti per rafforzare e consolidare la presenza delle imprese emiliano - romagnole all'estero ... piccole e medie) dell'Emilia - Romagna pari a oltre 1 milione di euro . Le richieste di contributo ... 'Una grande opportunità per agganciare la ripartenza che passa soprattutto dalla digitalizzazione e ...

Alla Biblioteca Panizzi e al Laboratorio Scintillae del Centro internazionale Loris Malaguzzi i nuovi 'Lego Braille Briks' ... ma lo sia forse ancora di più per tutti gli altri " dice l'assessora a Cultura, Pari opportunità e Progetto Città senza barriere, Annalisa Rabitti - Esistono tanti modi diversi per comunicare, tanti ...

