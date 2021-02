Maxi tamponamento sulla Pontina: 4 chilometri di code in direzione sud (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lunghe code sulla Pontina dove, intorno alle 18.45, si è verificato un brutto tamponamento a catena. L’incidente, che ha coinvolto diverse vetture, è avvenuto all’altezza di Castel di Decima in direzione Pomezia. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dello scontro, ne’ se ci siano dei feriti. Al momento si registrano circa 4 chilometri di coda in direzione sud, dal GRA a Castel di Decima. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lunghedove, intorno alle 18.45, si è verificato un bruttoa catena. L’incidente, che ha coinvolto diverse vetture, è avvenuto all’altezza di Castel di Decima inPomezia. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dello scontro, ne’ se ci siano dei feriti. Al momento si registrano circa 4di coda insud, dal GRA a Castel di Decima. su Il Corriere della Città.

poliziadistato : ??Chiusa A32 in direzione Bardonecchia a causa di un maxi tamponamento che ha coinvolto oltre 20 veicoli per il ghi… - emergenzavvf : ?? Maxi tamponamento autostrada #A32 #Torino - Bardonecchia: soccorse dai #vigilidelfuoco 20 persone rimaste bloccat… - CorriereCitta : Maxi tamponamento sulla Pontina: 4 chilometri di code in direzione sud - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Maxi tamponamento sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa, all'altezza della galleria Serre La Voute d… - StampaTorino : Maxi tamponamento su A32, la procura di Torino apre un fascicolo per omicidio stradale -