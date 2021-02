Maria Teresa Ruta svela perché Amedeo Goria non farà L’Isola dei Famosi e annuncia: “Andrà al GF Vip 6” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta qualche giorno fa è stata ospite di Casa Chi ed è stata messa davanti alla notizia, poi smentita, di Amedeo Goria in procinto di partecipare a L’Isola dei Famosi. Un reality a cui lei stessa ha partecipato durante la prima edizione e che sua figlia Guenda Goria ha fatto un po’ di anni dopo. “Il mio ex marito non farà L’Isola dei Famosi” – si legge su Giornalettismo – “Il motivo è perché pare abbiano trovato durante le visite mediche delle extra sistole al cuore. Lui era stato operato al cuore, ma è in forma e ha recuperato. Sono serena. La situazione è sotto controllo ma non per fare un reality impegnativo fisicamente come L’Isola”. Per ... Leggi su biccy (Di venerdì 19 febbraio 2021)qualche giorno fa è stata ospite di Casa Chi ed è stata messa davanti alla notizia, poi smentita, diin procinto di partecipare adei. Un reality a cui lei stessa ha partecipato durante la prima edizione e che sua figlia Guendaha fatto un po’ di anni dopo. “Il mio ex marito nondei” – si legge su Giornalettismo – “Il motivo èpare abbiano trovato durante le visite mediche delle extra sistole al cuore. Lui era stato operato al cuore, ma è in forma e ha recuperato. Sono serena. La situazione è sotto controllo ma non per fare un reality impegnativo fisicamente come”. Per ...

GrandeFratello : Ci avranno azzeccato? Alfonso e Antonella a ruota libera con le loro previsioni su Maria Teresa Ruta... Curiosi? ??… - GrandeFratello : Riassumere l'avventura di Maria Teresa al #GFVIP? Un'impresa INCREDIBILE! ?? - GrandeFratello : Dopo l’eliminazione di venerdì scorso e la burrascosa reazione, questa sera Maria Teresa avrà un confronto con gli… - gdtroublemiri : RT @yuzu_citrus14: Dopo uscita di maria teresa non c'è più nessuno di leggero e che porta benessere in casa. Salvate Giulia #nogiulynogf - andreabossoo : RT @thezorzandos: Secondo me è stato ingiusto far uscire Maria Teresa prima dei comodini e adesso è ingiusto far uscire Stefania prima di G… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Teresa L'esperimento italiano Tra il rosario degli interventi e le sanificazioni passano due giornate di dibattito parlamentare lunghe e noiose con poco o niente di memorabile, non fosse per Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi ...

Maria Teresa Meli, il pallottoliere: "Espulsioni dal M5s? Berlusconi e Salvini hanno la maggioranza da soli" E' un gravissimo errore l' intergruppo Pd - M5s - Leu, secondo Maria Teresa Meli . La giornalista del Corriere della Sera , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, critica la scelta del Partito democratico perché non fa che favorire il centrodestra, ...

Aiello, Ilaria D'Amico e Maria Teresa Ruta ospiti a Verissimo Mediaset Play Mariateresa Ruta e la frecciatina a Stefania Orlando: “Cosa penso di lei che non voleva nominare le giovani ma è ancora lì?” L’altroieri a Casa Chi è stata ospite Maria Teresa Ruta che ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip e ovviamente di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che l’hanno delusa con alcuni gesti ...

Sonia Lorenzini rivela cosa accade in studio prima del GF Vip Non solo in casa, ma anche lo studio del "Grande Fratello Vip" richiama alcune curiosità e pare che Sonia Lorenzini abbia svelato cosa si celi dietro le quinte del programma ...

Tra il rosario degli interventi e le sanificazioni passano due giornate di dibattito parlamentare lunghe e noiose con poco o niente di memorabile, non fosse perBellanova eElena Boschi ...E' un gravissimo errore l' intergruppo Pd - M5s - Leu, secondoMeli . La giornalista del Corriere della Sera , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, critica la scelta del Partito democratico perché non fa che favorire il centrodestra, ...L’altroieri a Casa Chi è stata ospite Maria Teresa Ruta che ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip e ovviamente di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che l’hanno delusa con alcuni gesti ...Non solo in casa, ma anche lo studio del "Grande Fratello Vip" richiama alcune curiosità e pare che Sonia Lorenzini abbia svelato cosa si celi dietro le quinte del programma ...