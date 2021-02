Mamma e figlio con bisogni speciali annegano nel fiume col Suv: è stato omicidio-suicidio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una donna sarebbe volontariamente entrata in un fiume con il suo Suv a bordo del quale si trovava anche il figlio 22enne e avrebbe rifiutato ogni soccorso fino al decesso di entrambi Sarebbe entrata intenzionalmente in un fiume insieme al figlio con bisogni educativi speciali, provocando l’annegamento di entrambi. La polizia ha ricostruito la dinamica di un incidente avvenuto nel mese di luglio nello stato americano del Connecticut, stabilendo che non si è trattato di un incidente. La morte di Connie Crowell di 54 anni e del figlio 22enne Jack è stato un omicidio-suicidio, secondo quanto riportato da The Monroe Sun. La tragedia si è consumata il 31 luglio quando Crowell avrebbe immerso il suo Suv nel ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una donna sarebbe volontariamente entrata in uncon il suo Suv a bordo del quale si trovava anche il22enne e avrebbe rifiutato ogni soccorso fino al decesso di entrambi Sarebbe entrata intenzionalmente in uninsieme alconeducativi, provocando l’annegamento di entrambi. La polizia ha ricostruito la dinamica di un incidente avvenuto nel mese di luglio nelloamericano del Connecticut, stabilendo che non si è trattato di un incidente. La morte di Connie Crowell di 54 anni e del22enne Jack èun, secondo quanto riportato da The Monroe Sun. La tragedia si è consumata il 31 luglio quando Crowell avrebbe immerso il suo Suv nel ...

