Lazio-Sampdoria | Inzaghi | “Parolo o Musacchio per sostituire Radu Inter? Sconfitta immeritata”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “L’infortunio di? Abbiamo delle defezioni, ma siamo abituati a fare di necessità virtù. A disposizione ci sono, conterà la voglia che metteranno i ragazzi in campo“. Queste le parole di Simonevistato daStyle Radio, alla vigilia di. E sul possibile turn-over in vista del match di Champions League con il Bayern Monaco: “Siamo contenti di affrontare la squadra più forte del mondo, ma il pensiero ora è rivolto solo alla. Oggi faremo allenamento e a quel punto valuterò il da farsi sulla formazione“, ha concluso. “Domani abbiamo una partita complicata, contro un avversario in salute e con un allenatore tra i più bravi in circone. Stiamo cercando di ...